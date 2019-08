Kostenpflichtiger Inhalt: Mönchengladbach vor 100 Jahren : Als Bismarck vom Sockel gestürzt wurde

Das Bismarckdenkmal auf dem Bismarckplatz wurde von der belgischen Besatzung vom Sockel gerissen. Gladbacher waren empört. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Erste Weltkrieg war zu Ende, der Kaiser gestürzt, die Weimarer Republik konstituierte sich. Frauen erhielten volles Wahlrecht, das linksrheinische Rheinland war unter Besatzung. In unserer Serie berichten wir, was vor 100 Jahren in Gladbach und Rheydt geschah.