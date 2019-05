Hospizdienst in Mönchengladbach : Sterbende bis zum Tod begleiten

Mönchengladbach Im ambulanten ehrenamtlichen Hospizdienst werden Sterbende begleitet. Zwölf neue ehrenamtliche Helfer haben gerade ihren Vorbereitungskurs abgeschlossen. Sie geben den Menschen die Würde, die verdienen und hören zu.

Gerade haben zwölf Teilnehmer einen der Hospiz-Grundkurse abgeschlossen, die das DRK Mönchengladbach regelmäßig anbietet. 80 Stunden intensive Auseinandersetzung mit den Themenbereichen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer und auch mit der eigenen Sterblichkeit liegen hinter ihnen. Außerdem haben sie in 20 Einsatzstunden praktische Erfahrungen gesammelt. „Ehrenamtliche Begleiter im Hospizdienst kommen in eine psychosoziale Belastungssituation“, erklärt Conny Wolff, Koordinatorin des ambulanten Palliativ- und Hospizdienstes beim DRK. „Ihre Anwesenheit sorgt für Entspannung, gibt den Angehörigen Zeit und Freiraum und dem Sterbenden einen Gesprächspartner, dem oft Dinge oder Ängste anvertraut werden, die die Angehörigen nicht hören sollen oder wollen.“

Interessenten an Vorbereitungskursen wenden sich an die Telefonnummer 02161 46862164.

Auf diese Situationen werden die Ehrenamtler im Kurs vorbereitet. „Ich habe bisher Kontakt eher intuitiv aufgenommen“, sagt Brigitte Neten, die den Kurs gerade abgeschlossen hat. „Jetzt weiß ich auch, worauf in schwierigeren Situationen zu achten ist.“ Persönliche Erfahrungen mit dem Mönchengladbacher Hospiz haben die Gladbacherin dazu bewogen, sich in diesem Bereich zu engagieren. Sie arbeitet auch ehrenamtlich auf der Palliativstation des Krankenhauses Maria Hilf. Michaela Kaiser hat ihren an Krebs erkrankten Vater in seiner letzten Lebensphase begleitet. „Das war eine sehr intensive Zeit, Gespräche haben dann eine ganz andere Qualität“, sagt sie.