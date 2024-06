Mönchengladbach im Glücksatlas 2024 Was die Gladbacher glücklich macht – und was ihnen noch fehlt

Auf einer Skala von null bis zehn – wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Diese Frage haben Mitarbeitende des Instituts für Demoskopie Allensbach insgesamt 1019 Menschen in Mönchengladbach gestellt. Das – etwas überraschende – Ergebnis der Untersuchungen: Die Menschen in der Vitusstadt gehören zu den glücklichsten in ganz Deutschland. Von 40 deutschen Großstädten landet Mönchengladbach im sogenannten Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) auf Platz zehn. Unsere Redaktion hat nachgefragt: Was macht die Menschen in ihrem Alltag hier zufrieden?