Besuch im Fundbüro Was die Mönchengladbacher alles verlieren

Eines Tages kreuzte Jesus Christus bei Susanne Hoff auf. Jetzt steht er inmitten dutzender Fahrräder. Die Polizei hatte die Figur des Heilands im Fundbüro vorbeigebracht. „Wie kann so etwas dennverloren gehenn?“, fragte sich Hoff. Das war im September 2021, also vor knapp anderthalb Jahren. Seitdem steht die Jesus-Statue, über einen Meter groß und ziemlich schwer, im Keller des Gebäudes an der Hauptstraße in Rheydt. Ihr Besitzer konnte bis heute nicht ermittelt werden.