Tod auf der Klassenfahrt : Anklage gegen zwei Lehrerinnen im Fall Emily

Mönchengladbach Die diabeteskranke Emily starb 2019 während einer Klassenfahrt. Ihr Vater war immer überzeugt davon, dass seine Tochter heute noch leben könnte. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Anklage gegen zwei Lehrerinnen erhoben.

Es ist ein tragischer Fall: Ein 13-jähriges Mädchen, das an Diabetes erkrankt ist, stirbt auf einer Klassenfahrt, weil es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht wird. Auf Bestreben des Vaters wurden die Ermittlungen gegen vier Lehrer, die bereits eingestellt waren, wieder aufgenommen. Seine Hartnäckigkeit im „Kampf um Gerechtigkeit“ hatte Erfolg.

Dass Emily an Diabetes Typ I litt, war in der Schulakte vermerkt. Dennoch waren die Ermittlungen gegen zunächst vier Lehrer der Theodor-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach Kostenpflichtiger Inhalt im Frühjahr 2021 eingestellt worden. Damals argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass den beschuldigten Lehrern nicht nachzuweisen gewesen sei, dass sie von der Krankheit des Mädchens Kenntnis gehabt hätten.