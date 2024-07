Auftaktkonzert zum NEW-Musiksommer Im Bunten Garten wurde es am Sonntag „very hot“

Beim Herumlaufen ist das kleine Mädchen noch etwas wacklig auf den Beinen, aber sich zum Rhythmus der Musik zu bewegen, das gelingt dem Kind perfekt. Ganz versunken in die Klänge von „Fly me to the Moon“, das Frank Sinatra so bekannt gemacht hat, wiegt es sich in den Hüften, schwenkt die Arme – je nachdem, wie es passt.