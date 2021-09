Quartiersarbeit in Mönchengladbach : Geselligkeit als Objekt der Forschung

Beim Belting-Treff haben Anwohner die Möglichkeit, sich einmal die Woche auszutauschen. Nicole Klösges (Mitte stehend) setzt das Projekt um. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Belting-Treff sollen Bewohner in Venn und Beltinghoven miteinander in Kontakt kommen. Was die Menschen vor Ort bewegt und warum Studierende der Hochschule Niederrhein ein wichtiger Teil des Projektes sind.