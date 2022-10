Restaurants in Mönchengladbach : Neuer Gastronom im Kühlen-Quartier

Andreas Anastasiadis (M.) und seine Kinder Panagiotis und Anna freuen sich auf die Eröffnung des Restaurants Andras im Kühlen Quartier. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am 1. November eröffnet Andreas Anastasiadis sein Restaurant „Andras“ an der Neuhofstraße. Der Gastronom hat seine Laufbahn vor über 40 Jahren an der Waldhausener Straße begonnen. Was sein Restaurant von einem „typisch“ griechischen unterscheidet.