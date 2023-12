Gesundheitstraining in Mönchengladbach Wahrnehmung schärfen im Raum der Irrtümer

Der Reihe nach. Die Frage, die hinter der Installierung des „Room of Errors“ steht, war: „Wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Qualitäts- und Risikomanagement schulen, außer durch trockene Vorträge?“, so Salditt. Den „Room of Errors“ lernte sie durch eine Zusammenarbeit mit Schweizer Medizinern kennen. „Die Schweizer sind Vorreiter im Bereich Risikomanagement“, sagt sie. Seit etwa zwei Jahren existieren die Lernräume „Room of Errors“, seit Oktober wird ein solcher Raum auch im Neuwerker Krankenhaus eingesetzt. Dabei kooperiert die Klinik mit dem Kostenpflichtiger Inhalt Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss, beide Häuser gehören zur St. Augustinus Gruppe.