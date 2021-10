Illumination in Mönchengladbach : Rathaus Rheydt – Licht aus, Spot an!

Mönchengladbach Jeden Abend erstrahlt das Gebäude am Marktplatz in bunten Farben. Ein Besuch lohnt sich. Über den Hintergrund der spektakulären Illumination.

Ein Rathaus voller Erleuchtungen – das erlebt man auch nicht alle Tage. In Rheydt ist das jetzt noch bis Samstag, 30. Oktober, täglich zu genießen. So lange nämlich soll das Lichtspektakel noch währen, mit dem die Stadt auf den Strukturwandel hinweisen möchte. Jeweils ab 18.30 Uhr, also kurz nach dem Sonnenuntergang, beginnt die vierstündige Lichtershow. Dabei wird das Rathaus Rheydt zur Leinwand. „Eine Woche lang wird so der Tagebau am Rande der Stadt mitten ins Zentrum gerückt“, schreibt die Stadt dazu.