Zoll und Staatsanwaltschaft : Illegales Dopinglabor in Mönchengladbach ausgehoben

Mönchengladbach/Stuttgart/Essen Bei Zollfahndungen in Mönchengladbach, Stuttgart und Korntal-Münchingen wurden große Mengen Doping- und Arzneimittel gefunden. Ein 44-jähriger Mönchengladbacher hat sich Wirkstoffe und Material zur Fälschung aus dem Ausland schicken lassen.

Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen haben mit Unterstützung des Zollfahndungsamtes Stuttgart am Mittwoch insgesamt sieben Wohnungen durchsucht, davon vier in Mönchen-gladbach, zwei in Stuttgart und eine in Korntal-Münchingen. Dabei wurden circa 7,5 Kilogramm Dopingwirkstoffe, fast 40.000 Fertigdopingmittel und gefälschte Arzneimittel, ein komplettes Untergrundlabor, insgesamt über 10.000 Euro, ein Packung Schrotmunition sowie umfangreiche schriftliche und elektronische Beweismittel sichergestellt.