Polizei ermittelt Illegales Autorennen in Gladbachs Innenstadt

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren die zwei BMW-Fahrer gegen 11 Uhr nebeneinander die Breitenbachstraße in Richtung Lürriper Straße und beschleunigten dabei stark. Kurz hinter der Unterführung, so teilte die Polizei weiter mit, geriet der 23-jährige Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Danach schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn in Richtung Lürriper Straße und stieß dort mit dem Heck gegen den Wagen einer 47-jährigen Autofahrerin, die an einer Ampel angehalten hatte. Anschließend geriet der 23-Jährige mit dem BMW auf eine Mittelinsel und beschädigte ein Straßenschild, bevor das Auto zum Stillstand kam.