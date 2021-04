32-Jähriger spingt sechs Meter in die Tiefe aus Angst vor einer Anzeige

Illegale Coronaparty in Mönchengladbach

Aus Angst vor der Polizei ist der Gastgeber einer Party in Mönchengladbach aus dem Fenster gesprungen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Mönchengladbach Aus Angst vor der Polizei ist der Gastgeber einer Party in Mönchengladbach aus dem Fenster gesprungen – sechs Meter in die Tiefe.

Dabei hat sich der 32-Jährige sich beide Sprunggelenke gebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatten sich Nachbarn über die große Lautstärke in dem Mehrfamilienhaus beschwert. Als die Beamten in der Nacht zu Sonntag eintrafen, flüchtete der Wohnungsinhaber.