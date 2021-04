Illegale Corona-Party in Mönchengladbach : 32-Jähriger spingt sechs Meter in die Tiefe aus Angst vor einer Anzeige

Mönchengladbach Aus Angst vor der Polizei ist der Gastgeber einer Party in Mönchengladbach aus dem Fenster gesprungen – sechs Meter in die Tiefe. Dabei hat er sich schwer verletzt.

Als die Mönchengladbacher Polizei in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer Ruhestörung gerufen wurden, sah erst einmal alles nach einem Routineeinsatz aus. Doch der endete dann doch auf „ungewöhnliche Weise“, wie die Polizei mitteilte: Ein 32-jähriger Mann ist dabei offenbar auf der Flucht vor den eintreffenden Beamten aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe gesprungen. Mit drei Besuchern hatte er in seiner Wohnung eine lautstarke Party gefeiert, was gegen die Corona-Schutzverordnung verstößt.