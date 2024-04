Zollkontrollen in Mönchengladbach und Krefeld Illegal Beschäftigte in Nagelstudios

Insbesondere Nagelstudios hatte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Krefeld ins Visier genommen: Einsatzkräfte des Zolls überprüften mit Unterstützung der Ausländerbehörden in Mönchengladbach und Krefeld verschiedene Geschäftsräume. Dabei wurden in Mönchengladbach drei vietnamesische Staatsbürger festgestellt, die sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhalten. Es handelt sich hierbei um eine Frau und zwei Männer, die eine Tätigkeit ausübten, ohne die erforderliche Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis vorlegen zu können. Gegen die Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Sie wurden in Gewahrsam genommen. In Krefeld wurden ebenso drei Arbeitnehmerinnen und ein Arbeitnehmer wegen des Verdachts des Illegalen Aufenthalts festgenommen. Auch diese gingen einer Tätigkeit in einem Nagelstudio nach. Auch hierbei handelte es sich um vietnamesische Staatsbürger.