Aktion in Mönchengladbach Ikea spendet für das Frauenhaus in Rheydt

Wie Maike Wöllner berichtetet, sind die acht Plätze in ihrem Frauenhaus Rheydt sind so gut wie immer belegt. „Die Räume sind sehr eng, nur mit dem Nötigsten ausgestattet, und wenn die Mütter ihre Kinder mitbringen, schlafen alle in Stockbetten“, erklärte sie. Die Frauen bleiben so lange, bis der Abstandsbedarf zu ihrem Partner nicht mehr gegeben ist.