Haushalt in Mönchengladbach IHK warnt vor Steuererhöhungen und hohen Schulden

Mönchengladbach · Die Stadt Mönchengladbach hat in ihrem tiefroten Haushalt vor allem ein Ausgabenproblem, so die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Was Finanzwissenschaftler Harald Schoelen am Etatentwurf kritisiert.

29.11.2023 , 17:01 Uhr

Im Rathaus Rheydt wird in diesen Wochen um den städtischen Haushalt für 2024 gerungen. Foto: Carsten Pfarr

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat die Stadt zu Sparmaßnahmen aufgerufen und warnt davor, dass Mönchengladbach wieder in eine milliardenschwere Gesamtverschuldung rutscht. Die Ausgaben im Haushalt steigen perspektivisch stärker als die Erträge. Dies sind wesentliche Ergebnisse einer Analyse des Haushaltsplanentwurfs für 2024 durch Professor Harald Schoelen, Finanzwissenschaftler von der Hochschule Niederrhein. IHK-Vizepräsident Claus Schwenzer und IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz erklären in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Felix Heinrichs, dass die Stadt weiter bei den Aufwendungen sparen muss. „Wenn die Stadt ihre finanzielle Autonomie mittelfristig behalten möchte, muss sie jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen“, warnt Steinmetz. Das prognostizierte Minus für 2024 liegt bei rund 78 Millionen Euro. Bis 2027 wird die Stadt etwa 30 Prozent ihres Eigenkapitals verlieren. „Auch die Entwicklung der Kassenkredite macht uns Sorgen. Sie werden nach derzeitiger Prognose bereits Ende 2024 bei 576 Millionen Euro liegen“, warnt Steinmetz. Das sind 100 Millionen mehr als zu Beginn des Jahres 2023. Gutachter Schoelen befürchtet: „Eine Altschuldenhilfe durch Bund und Länder ist erst ab 2025, eine verlässlichere Kommunalfinanzierung nicht in Sicht.“ Positiv entwickeln sich zurzeit die Gewerbesteuererträge. Doch die IHK weist darauf hin, dass die hohen Werte auch vor dem Hintergrund der Inflationsjahre betrachtet werden können. Darüber hinaus lahme zurzeit die regionale Konjunktur. Aus Sicht des Finanzwissenschaftlers Schoelen rechnet die Stadtverwaltung mit einer zu niedrigen Entwicklung der Aufwendungen. „Beispielhaft seien die nur zweiprozentige Steigerungsraten bei den Personalaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger und die annähernde Deckelung der Transferaufwendungen, insbesondere in der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, zu nennen. In diesen Bereichen wird es sicher Nachsteuerungsbedarf geben“, warnt Schoelen. Auch die Zinsaufwendungen drohten noch deutlicher zu wachsen als prognostiziert. Für den Gutachter solle eine Haushaltskonsolidierung insbesondere auf der Seite des Aufwands erfolgen. So fordert er in seinem Gutachten Aufgabenkritik und eine konstruktive Diskussion der Standardabsenkung bei Pflichtaufgaben, um Aufwandsteigerungen zu begrenzen. Und IHK-Vizepräsident Claus Schwenzer bekräftigt, dass die kritische Haushaltslage keinesfalls zu Steuererhöhungen führen dürfe.

(RP)