Wirtschaft in Mönchengladbach : IHK warnt vor hohem Insolvenz-Risiko 2021

Mönchengladbach Die ganz großen Auswirkungen der Corona-Krise sind 2020 ausgeblieben, weil staatliche Hilfen sich bemerkbar gemacht haben und das Insolvenzrecht angepasst wurde. Das könnte sich aber 2021 in Mönchengladbach ändern, warnen IHK und Creditreform.

Positiv und ein Zeichen für die Wirkung der Hilfsprogramme: In Mönchengladbach hat sich die Zahlungsverzugsdauer kaum erhöht. Aber das Jahr sei vielen Unternehmen an die Substanz gegangen“, sagt André Becker von Creditreform. „Im Vergleich zum Jahr 2019 nimmt die Ausfallwahrscheinlichkeit in Mönchengladbach mindestens um 50 Prozent zu.“ Lag die Ausfallrate im Jahr 2019 noch bei 1,57 Prozent, steigt dieser Wert sogar im Falle einer schnellen Konjunkturerholung auf schätzungsweise 2,4 an. Bei einer mittleren Erholung steigt der Wert auf 3,4 an und ist mehr als doppelt so hoch als das Ausgangsniveau. Das Negativ-Szenario liegt sogar bei 4,16 Prozent. Im Gastgewerbe, das unter der Corona-Krise besonders leidet, würde das Negativ-Szenario eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 8,68 Prozent alleine im kommenden Jahr bedeuten. Auch bei den Logistikern sowie der Kunst-, Erholungs- und Unterhaltungswirtschaft ist das Insolvenzrisiko selbst im besten Fall deutlich erhöht. Dagegen könnte die Industrie mit einem blauen Auge davonkommen. „Seit dem Spätsommer geht es den Industriebetrieben wieder besser. Wenn die wirtschaftlichen Einschränkungen die Industrie nicht abwürgen, kann ich mir vorstellen, dass für das verarbeitende Gewerbe sogar das positivste Szenario gilt“, so Steinmetz.