Mönchengladbach: IHK stellt ersten Ausbildungsbericht vor

Mönchengladbach Zu Beginn des Ausbildungsjahrs sind noch immer hunderte Stellen vakant. Die IHK warnt vor einem gravierenden Fachkräftemangel bis 2021 und steuert gegen. Daten liefert der erste Ausbildungsbericht für den Niederrhein.

Das neue Ausbildungsjahr hat offiziell am 1. August begonnen – und noch immer gibt es mehr als 400 unbesetzte Stellen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Insgesamt liegen wir mit 4433 abgeschlossenen Verträgen auf Vorjahresniveau“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer bei der IHK. Das ist eine gute Nachricht, denn der demografische Wandel bringt eine andere Entwicklung: Um sechs Prozent sank die Zahl der Schüler in den vergangenen vier Jahren. Das schlägt sich auch bei der Zahl der Azubis nieder – und wird den bestehenden Fachkräftemangel „dramatisch verschärfen“, betont Steinmetz. Fehlten in diesem Jahr im Kammerbezirk 16.000 Fachkräfte, werden es 2021 laut der Prognose 39.000 sein.

Dem will die IHK gegensteuern. Ein Instrument sind Daten, die erstmals mit dem Bericht „Aus- und Weiterbildung am Niederrhein“ vorgelegt und in den nächsten Jahren fortgeschrieben wird. Wichtig sei, so Steinmetz, den Jugendlichen die Vielfalt und die Karrieremöglichkeiten deutlich zu machen, die in einer Ausbildung stecken. Auch im Vergleich zum Studium. „Den Enthusiasmus für die akademische Ausbildung würde ich mir auch für die duale Ausbildung wünschen“, sagt Steinmetz. In Ergänzung mit höherer Berufsbildung biete sie nämlich gute Karrieremöglichkeiten, ergänzt Petra Pigerl-Radtke, bei der IHK Geschäftsführerin des Bereichs Aus- und Weiterbildung. Als gute Nachricht wird deshalb auch gesehen, dass die Zahl der Studienanfänger in NRW konstant bis rückläufig ist – auch in den Prognosen bis 2021. Der Akademisierungs-Boom hatte sich negativ auf den Markt der Fachkräfte ausgewirkt.