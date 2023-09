Wirtschaft in Mönchengladbach 3M-Chefin Christin Schack netzwerkt mit Unternehmerinnen

Es stimmt alles an diesem Abend: Der Himmel ist in spektakuläres Rot getaucht, das Alte Polizeipräsidium mit seinen Hallen und Denkmälern gibt eine besondere Kulisse – und wo früher an Polizeiautos geschraubt wurde, nehmen Dutzende Frauen Platz, die allesamt Macherinnen sind. „Apero!“ heißt heute das Motto und ist der Name eines neuen Netzwerks der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Es richtet sich an Unternehmerinnen aus Krefeld, Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreis Viersen.