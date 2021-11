Konjunktur in Mönchengladbach : IHK sieht Wirtschaft im Aufwind

Jürgen Steinmetz berichtet von aufgehellter Stimmung. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach Die Stimmung hat sich trotz fortdauernder Pandemie aufgehellt. Hohe Rohstoff- und Energiepreise plagen allerdings zwei Branchen ganz besonders.

Die zurückliegenden Lockerungen der Corona-Verordnungen, steigende Konsumlaune und zunehmende Investitionen sowie eine hohe Auslandsnachfrage haben in der Wirtschaft im Rheinland zu einem deutlichen Aufschwung geführt. Das meinen zumindest die Industrie- und Handelskammern im Rheinland. Sie stützen ihre Aussage auf ein aktuelles „Konjunkturbarometer“. „Die 2700 befragten Unternehmen im Rheinland bewerten ihre aktuelle Geschäftslage viel besser als in den Vorumfragen, die noch ganz im Zeichen drastischer Einschränkungen des Wirtschaftslebens standen. Das gilt auch für viele Betriebe aus Leitbranchen am Mittleren Niederrhein“, zitiert die Kammer Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, in einer Mitteilung.

40 Prozent der befragten Unternehmen beschreiben laut IHK ihre Lage als gut, 15 Prozent sind mit ihrer Situation unzufrieden. Mit einem Saldo von fast 26 Punkten erreicht der Lageindex wieder das Vorkrisenniveau.

Die Erwartungen für die kommenden Monate seien zwar klar positiv, allerdings nicht ganz so deutlich wie die Lageeinschätzungen. 31 Prozent der Auskunft gebenden Befragten rechnen mit einer Verbesserung der Geschäfte. Die große Mehrheit (55 Prozent) geht von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. Zwischen den einzelnen Branchen zeigen sich dabei deutliche Unterschiede. Die gut laufende Bauwirtschaft, die Finanzdienstleister und die Gesundheitswirtschaft könnten sich eine nochmalige Verbesserung kaum vorstellen, so die IHK. Maschinenbau, Elektroindustrie und die IT-Branche rechneten trotz einer guten Lage mit weiteren Verbesserungen. Im Bereich Gastronomie und Tourismus sowie dem stationären Einzelhandel hoffe man bei aktuell noch großen Schwierigkeiten auf eine baldige Verbesserung.

Mit Blick auf die wichtigsten Branchen am Mittleren Niederrhein zeigt sich Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit der Situation in seiner Region ebenfalls zufrieden. „Im Maschinenbau und in der Metallindustrie liegt der Lageindex mit 38 beziehungsweise 28 Punkten über dem jeweils langjährigen Durchschnitt, in der Chemischen Industrie mit 27 Punkten nur knapp darunter.“

Die Lage in der Ernährungsindustrie und in der Logistik (jeweils 11 Punkte) bleibt hinter der Einschätzung der Gesamtwirtschaft zurück. „Beide Branchen sind besonders stark von hohen Rohstoff- und Energiepreisen betroffen“, so Steinmetz. In der Ernährungsindustrie melden 96 Prozent der Betriebe, dass die Rohstoff- und Energiepreise ein wesentliches Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung sind, in der Logistik 71 Prozent.