Wirtschaft in Mönchengladbach IHK plant 101 Projekte für das kommende Jahr

Die IHK habe neben ihren etablierten Service-Angeboten nun eine Liste mit insgesamt 101 Projekten erarbeitet, die von der Vollversammlung in ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet wurde. Für die Projekte stellt die IHK rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Themenschwerpunkte sind unter anderem Industrie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Strukturwandel. Eines der bereits etablierten Projekte im Bereich Bildung und Fachkräftemangel wurde den Mitgliedern der Vollversammlung von ungewöhnlich jungen Gästen vorgestellt: Die beiden Fünftklässler Felix und Justus Schulze präsentierten einen durch einen Gummi angetriebenen Rennwagen, den sie im Rahmen des Projekts „TuWaS!“ am Kempener Thomaeum gebaut haben. Das Gymnasium gehört zu den 30 Schulen in der Region, die sich inzwischen beteiligen. Die IHK Mittlerer Niederrhein unterstützt die Initiative „TuWaS!“, die sich für forschendes Lernen in den naturwissenschaftlichen Fächern einsetzt. Dafür werden den Schulen von Unternehmen gesponserte Experimentier- und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Nicht nur die Schulen profitierten davon: „Die Unternehmen engagieren sich schon früh für ihre Fachkräfte von morgen“, sagt Projektkoordinatorin Carolin Schulte. „Wer Interesse hat, kann uns kontaktieren.“