Mönchengladbach: IHK sendet Videobotschaften zur Ausbildung an Jugendliche

IHK sendet Videobotschaften zur Ausbildung an Jugendliche

Mönchengladbach Die Vollversammlung beschließt 37 Projekte für 2019.

Der digitale Wandel, Mobilität und berufliche Bildung – das sind wesentliche Themen, mit denen sich die Unternehmen in der Region auseinandersetzen müssen. „Dabei werden wir unsere Mitgliedsunternehmen auch im kommenden Jahr unterstützen“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Entsprechend umfangreich ist die Liste der Vorhaben für das Jahr 2019. 37 Projekte hat die Vollversammlung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Rund 1,26 Millionen Euro stellt sie dafür zur Verfügung. „Gleichzeitig bleiben unsere Beitragssätze stabil“, betont IHK-Präsident Elmar te Neues, und Steinmetz ergänzt: „Insbesondere die Unterstützung kleinerer Unternehmen, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, haben wir uns vorgenommen.“