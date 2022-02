Konstituierende Sitzung : IHK Mittlerer Niederrhein bestätigt Präsidenten im Amt

Mönchengladbach Bei der Vollversammlung wurden insgesamt drei Personen neu- und sechs Personen wiedergewählt. Wer das ist und welche Aufgaben sie jetzt angehen wollen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat am Mittwoch ein neues Präsidium gewählt. In der konstituierenden Sitzung bestätigte die Vollversammlung nicht nur den amtierenden Präsidenten in seinem Amt, sondern wählte zudem die Vizepräsidentinnen beziehungsweise -präsidenten, die das Präsidium komplettieren.

Wenig überraschend bleibt Elmar te Neues (Jahrgang 1970) an der Spitze und ist erneut zum Präsidenten der IHK Mittlerer Niederrhein gewählt worden. Der Unternehmer ist Geschäftsführender Gesellschafter des Krefelder Familienunternehmens „J. Finck & Co“. Für te Neues steht jetzt die zweite Amtszeit an. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Vollversammlungsmitglieder“, sagte te Neues nach der Wahl. „Wir werden den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg der Digitalisierung und Service-Orientierung unserer IHK fortsetzen.“

Außerdem erinnerte der wiedergewählte Präsident an die derzeit großen Herausforderungen für die Wirtschaft am Niederrhein: „Die Folgen der Corona-Krise, enorm gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, der Strukturwandel im Rheinischen Revier, die Energiewende, der Fachkräftemangel und der digitale Wandel – all diese Themen werden uns fordern, sei es als politischer Akteur und Interessenvertretung der Wirtschaft oder als Partner für die Betriebe in der Region“.