Großer Umbau in Mönchengladbach IHK eröffnet neues Bildungszentrum

Wenn eine Baustelle etwa zwei Jahre Zeit benötigt, dann wird manchmal auch bis zur letzten Minute noch gearbeitet. Wenige Stunden, bevor die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein an diesem Mittwoch ihren umgebauten Standort in Mönchengladbach an der Bismarckstraße mit Hunderten Gästen eröffnet, wird noch am Pflaster gearbeitet. Frische Wandfarbe ist zu riechen. Die Dekoration für die Feier am Abend wird aufgebaut. „Diese Feier haben wir uns verdient“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bei einem Rundgang durch die runderneuerten Räumlichkeiten. Zwei Jahre hat es gedauert, und die IHK hat insgesamt 3,8 Millionen Euro investiert. „Aber es hat sich gelohnt. Der Standort ist jetzt offen, transparent und kommunikativ.“