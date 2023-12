Abgaben in Mönchengladbach IHK kritisiert hohe Abwassergebühr für Unternehmen

Dafür wurde eine Musterrechnung aufgestellt: Ein Unternehmen aus der Metallindustrie (12.500 Quadratmeter Grundstücksfläche, 0,6 Geschossflächenzahl, 7500 Quadratmeter Geschossfläche, 10.000 Quadratmeter Regelanrechnungsfläche, zwei Vollgeschosse, 36.903 Kubikmeter Abwassermenge, 0,8 Grundflächenzahl, 3750 Quadratmeter Dachfläche) muss demnach in Mönchengladbach 172.231 Euro an Abwassergebühr im Jahr bezahlen. Nur in Viersen (194.482 Euro), Nettetal (189.258 Euro) und Kempen (178.131 Euro) ist die Gebühr höher. Zum Vergleich: In Kaarst würde das Unternehmen nicht einmal die Hälfte bezahlen, nämlich genau 80.467 Euro. Die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss schneiden grundsätzlich günstiger ab.