Mönchengladbach : IHK führt Digital-Kurse für Auszubildende ein

IHK-Kreisgeschäftsführer Jürgen Steinmetz, Simone Stein-Lücke, Gründerin von BG3000 und IHK-Azubi Matthias Gröhe, der an den Kursen teilnehmen wird, präsentieren digitale Endgeräte. Foto: Sven Schalljo

Mönchengladbach Das Paket überzeugt auch Heiko Kochem, Personalleiter bei der Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG. „Wir sind vom Beginn an dabei und wollen dieses interessante Angebot nutzen. Es kann in diesem Bereich gar nicht genug passieren.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Ein Projekt zur digitalen Bildung der Auszubildenden im Bezirk startet die IHK Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit dem Unternehmen BG3000 ab sofort unter dem Titel „kein Azubi ohne Digi“. Dabei geht es weniger darum, die technische Kompetenz zu vermitteln, als den richtigen Umgang mit Inhalten. „In großen Konzernen ist das teilweise schon Teil der Verträge und auch der Ausbildung. Im Mittelstand, der immer noch das Rückgrat unserer Wirtschaftslandschaft bildet, aber noch nicht. Dabei kann es sowohl für den Arbeitnehmer, als auch für das Unternehmen schwere Folgen haben, wenn man sich im digitalen Raum falsch verhält“, sagt Simone Stein-Lücke, Gründerin und Geschäftsführerin von BG3000.

Die Fallen können vielfältig sein. „Ein Post in sozialen Netzwerken mit kompromittierenden Inhalten kann problematisch sein. Noch schlimmer ist, wenn Urheberrechte, auch irrtümlich, verletzt werden. Dann kann es für das Unternehmen schnell teuer werden. Ein wichtiges Thema ist auch Datensicherheit: Was darf ich ins Netz stellen, was auf keinen Fall? Wo sind Fallen für Phishing oder dergleichen? Auch der Umgang mit Hate-Speech oder Mobbing ist Thema, ebenso wie Medienkompetenz: Was ist glaubwürdig, wo muss ich vorsichtig sein?“, erläutert die Expertin.

Info Hier können sich Unternehmen melden Wer seinen Azubi anmelden möchte, der kann dies bei der IHK an mona.kowalczyk@mittlerer-niederrhein.ihk.de oder unter Tel. 02161-241-160 tun. Hier gibt es auch weitere Informationen zur Initiative „Kein Azubi ohne Digi“. Die Kurse sind für alle Beteiligten kostenlos. Es gibt auch die Möglichkeit, spezialisierte Kurse für Branchen zu machen, wenn sich einige Betriebe zusammenschließen. So könnten passgerechte Kurse für Lebensmittel-Einzelhandel, Reifenhändler oder dergleichen angeboten werden.

Für das Projekt generierten Unternehmen und IHK Fördermittel des Landes in Höhe von 170.000 Euro. „Das ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und versetzt uns in die Lage, noch in diesem Jahr 1000 Azubis zu schulen“, sagt Stein-Lücke. Die Auszubildenden können sich über ihren Betrieb anmelden und werden dann während der Ausbildungszeit im Betrieb an sechs Terminen zu je 60 Minuten geschult.

Für die IHK, die diese Initiative als bundesweit erster Kammerbezirk anbietet, ist die Möglichkeit ein wichtiger Schritt in eine digitale Zukunft. „Wir freuen uns, dieses Angebot machen zu können und damit die duale Ausbildung noch weiter aufzuwerten. Wir hoffen, dass sich viele Unternehmen melden. Auch solche, die nur ein, zwei oder drei Azubis haben. Digitale Kompetenz ist heute unabhängig von der Unternehmensgröße ein wichtiger Faktor für den Erfolg“, sagt Steinmetz. Aufgrund der Förderung ist die Schulung kostenlos. Das Paket überzeugt auch Heiko Kochem, Personalleiter bei der Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG. „Wir sind von Beginn an dabei und wollen dieses interessante Angebot nutzen. Es kann in diesem Bereich gar nicht genug passieren. Das Thema ist gerade im Einzelhandel sehr wichtig.“