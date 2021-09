Ein Jahr nach Kommunalwahl in Mönchengladbach : IHK fordert Verbesserungen für die Innenstädte von OB Heinrichs

Ein Jahr nach Kommunalwahl in Mönchengladbach

Leerstand breitet sich auch in der Gladbacher City immer weiter aus. Die IHK wünscht sich mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach 17 Leerstände an der Hindenburgstraße zählte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bei einem Rundgang. Deshalb müssten den guten Gesprächen jetzt auch sichtbare Zeichen folgen – er fordert die Stadt zum Handeln auf.

Steinmetz kritisiert in dem Zusammenhang auch den aktuellen Auftritt des Quartiersmanagements. Dies müsse man als „Best-Practice-Beispiel“ nutzen und „schicker machen, als es sich jetzt darstellt“. Dass die Gestaltungsrichtlinien jetzt überarbeitet werden sollen, sei auch ein Wunsch der Händler. „Diese Regelungen binden derzeit zu sehr ein“, sagt Steinmetz. Am 23. August um 18 Uhr findet dazu eine Online-Auftaktveranstaltung statt. „Wir haben viel über Einzelhandel und die City gesprochen, jetzt wünschen wir uns sichtbare Erfolge“, sagt Steinmetz.

Ein knappes Jahr nach der Kommunalwahl wünscht sich die Kammer auch mehr Gewerbeflächen. Die sind rar geworden in der Stadt, größere Ansiedlungen sind so kaum möglich. „Ich will ein Bekenntnis zum Bestand und zu weiteren Gewerbeflächen“, sagt Steinmetz. Außerdem solle Mönchengladbach sich wie Krefeld und Viersen um die Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Verwaltung durch das NRW-Wirtschaftsministerium bemühen. Dazu gehöre etwa auch die schnelle Bearbeitung von Anträgen durch Unternehmen.