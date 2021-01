Kostenpflichtiger Inhalt: IHK-Konjunkturumfrage in Mönchengladbach : Prekäre Lage bei Unternehmen

Innenstädte (hier die Hindenburgstraße) sind im Lockdown. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Die Betriebe in der Stadt beurteilen ihre Lage in der Konjunkturumfrage noch deutlich schlechter als in der Region. Die IHK kritisiert vor allem die fehlende Perspektive für den Einzelhandel.