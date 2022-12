Wachsender Schuldenberg in Mönchengladbach IHK fordert Sparprogramm von der Stadt

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat die Stadt zu weiteren Sparmaßnahmen aufgerufen. „Mönchengladbach hat in den vergangenen Jahren im Zuge des Stärkungspakts Stadtfinanzen ihre Finanzen solider aufgestellt“, schreibt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Felix Heinrichs. „Doch in den kommenden Jahren kommt es drauf an, dass der Stärkungspaktprozess tatsächlich eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Dafür ist mehr vorausschauendes Handeln erforderlich.“ An diesem Mittwoch soll der Stadtrat den Haushalt verabschieden.