Probleme in Innenstädten IHK fordert „Mönchengladbach-Tempo“

Die Unternehmen in Mönchengladbach haben drei große Kritikpunkte an ihrer Stadt: Die Steuersätze sind ihnen zu hoch. Die Reaktionszeiten der Stadtverwaltung sind ihnen zu lang. Und die Innenstädte sind zu wenig attraktiv. An diese Ergebnisse der Standortanalyse erinnerte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, als er die rund 100 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum Regionalforum in den Hego-Höfen begrüßte. Und er warnte angesichts des für die Stadt mit rund 24 Millionen Euro teuren Tarifabschlusses vor weiteren Steuererhöhungen: „Dieses Wort fällt gerade in den Äußerungen der Stadt zu oft.“