Wirtschaft in Mönchengladbach : IHK fordert mehr Entlastung für Unternehmen in der Krise

Eine drohende Gasmangellage im Winter, exorbitant steigende Energiepreise, Unternehmen, die um ihre Existenz fürchten – angesichts der eskalierenden Energie-Krise zeigt sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein enttäuscht vom dritten Entlastungspaket, das die Bundesregierung am Wochenende auf den Weg gebracht hat. Das teilte die Kammer, die Unternehmen in Mönchengladbach, Krefeld, im Kreis Viersen und im Rhein-Kreis Neuss vertritt, mit. „Es enthält zu wenig konkrete Maßnahmen für die Wirtschaft“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Die Entlastung privater Haushalte ist in der derzeitigen Lage dringend notwendig, doch das Paket hätte auch die akuten Probleme der Unternehmen stärker berücksichtigen müssen.“