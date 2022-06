Unterstützung in Mönchengladbach : IHK bietet erste Berufsberatung für ukrainische Geflüchtete

Anastasiia Slobodian (2.v.r.) hat von IHK-Geschäftsführerin Daniela Perner, Prüfungskoordinatorin Nadine Hennig und Mono Kowalczyk, Leiterin Ausbildung, die Bescheinigungen bekommen (v.l.). Foto: IHK/Jochmann, Dirk (dj)

Mönchengladbach Wer aus dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist, bringt oft auch Berufserfahrung mit. Wie die bei der Jobwahl in Deutschland helfen können, wollen Berater der IHK in einem neuen Service herausfinden. Anastasiia Slobodian hat das Angebot als erste genutzt.