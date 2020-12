Am Standort in Mönchengladbach : IHK beschließt Umbau zum Weiterbildungszentrum

Mönchengladbach Das Gebäude an der Bismarckstraße soll für 1,5 Millionen Euro umgebaut werden. Der Bedarf an Räumen für die Weiterbildung ist trotz digitaler Formate groß.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein investiert in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften: In ihrer jüngsten Sitzung hat die IHK-Vollversammlung beschlossen, das Service-Center im Erdgeschoss des Standorts Mönchengladbach an der Bismarckstraße in ein Weiterbildungszentrum umzugestalten. Das teilte die Kammer mit. In Neuss ist ein Neubau geplant. „Trotz der Corona-Pandemie werden die Betriebe in Zukunft noch stärker als bisher unter einem Mangel an gut qualifizierten Mitarbeitern leiden“, sagt IHK-Präsident Elmar te Neues. „Gleichzeitig müssen die Betriebe die digitale Transformation bewältigen“, mahnt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Dafür benötigen sie gut ausgebildete Fachkräfte mit digitalen Kompetenzen.“