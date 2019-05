Vom Land NRW : IHK erhält 122.400 Euro für ihre City-Hub-Studie

Mönchengladbach Lastenfahrräder oder Min-Lieferfahrzeuge statt größerer Pakettransporter – ob so die Citybereiche von Staus entlastet werden kann, will die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein herausfinden.

Sie hat eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung sogenannter City Hubs in Mönchengladbach, Krefeld und Neuss in Auftrag geben und dafür jetzt von Landesverkehrsminister Hendrik Wüst einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 122.400 Euro bekommen. Das Land fördert das Projekt nach Angaben der IHK unter dem Titel „Modellkonzept zur Entwicklung von City-Hub-Systemen im interkommunalen Verbund“.