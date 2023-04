Neue Gehege in Mönchengladbach So arbeiten die Igelretter in Venn

Die Lebenssituation der Igel hat sich aus unterschiedlichsten Gründen dramatisch verschlechtert. In heißen Sommern des Klimawandels trocknen Jungtiere aus. Das Insektensterben bedroht eine der lebenswichtigen Nahrungsquellen. Rasenmähroboter können das putzige Stacheltier skalpieren oder kleine Tiere sogar überrollen. Daher engagiert sich unter anderem in Kleinenbroich eine „Igelhilfe“, deren ehrenamtlichen Helfer in unermüdlichen Einsatz zum Teil schwer verletzte und halb verhungerte Tiere aufspüren, versorgen und aufpäppeln, um sie anschließend wieder auszuwildern. Dort werden jährlich rund 300 Jungtiere oder schwache erwachsene Igel vor dem Verhungern gerettet und versorgt. Doch was ist mit Mönchengladbach?