Mönchengladbach plant mit : Ideen für Zukunft der Tagebauregion

Wenn der Tagebau endet, soll es in der Region einen Strukturwandel geben. Foto: Speen

Mönchengladbach Wie kann ein Innovation Valley am Rand des künftigen Tagebau-Sees nach Ende der Kohleförderung aussehen? Darüber dürfen Bürger in einer Planungswerkstatt mitreden.

Ein Erprobungsfeld für neue Wohn- und Arbeitsformen als Beitrag des Strukturwandels im rheinischen Revier – das wäre eine Möglichkeit, wie ein vorauseilend „Innovation Valley“ getauftes Gebiet am Ostufer des geplanten Sees im heutigen Tagebau Garzweiler gestaltet werden könnte. Aber eben nur eine, und darum sollen in der Stadthalle Erkelenz drei Expertenteams aus Schweden, den Niederlanden und Deutschland zu Wort kommen und auch andere Ideen für das Areal vorstellen. Auch öffentlich. Bürger dürfen an zwei Terminen mitreden, teilt der Zweckverband Landfolge mit, der die Veranstaltung organisiert.