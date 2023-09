Brand in Mehrgenerationenhaus in Mönchengladbach „Ich rannte zum Fenster und rief um Hilfe“

Izet Mustafa hat noch gar nicht verarbeitet, was einige Stunden zuvor passiert ist. Er ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen – auf Socken. Die Schuhe sind noch im Haus an der Brunnenstraße in Dahl. Aber das Gebäude, das seinen Eltern gehört und in dem drei Generationen wohnen, wurde von der Polizei nach dem Brand am Freitagmorgen versiegelt. Es ist derzeit unbewohnbar.