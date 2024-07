Gemeindefest in Mönchengladbach-Giesenkirchen „Ich habe selten so eine Stimmung in einer Kirche erlebt“

In einer kleinen Pause nach dem ersten Lied bedankte sich Chorleiter Gabriel Vealle besonders beim Keyboarder. „Er hat noch nie mit uns geprobt und ist spontan eingesprungen“, sagte er und fügte lachend an: „Jetzt muss er schauen, wie er mit uns klarkommt.“ Dass er klar kam, daran bestand bei den Besuchern kein Zweifel. „Ich habe selten so eine Stimmung in einer Kirche erlebt, selten so eine Freude auch bei den Sängern gesehen. Sowohl der Chor als auch die Besucher strahlen einfach nur. Ich kann kaum still sitzen bleiben. Gospel reißt einfach mit. Jetzt will ich auch einem Chor beitreten“, sagte Besucherin Hannah Weinrich lachend.