Mehr Haustiere in der Stadt Diese Hunderassen sind in Mönchengladbach beliebt

Mönchengladbach · Seit Jahren steigt die Zahl der angemeldeten Haustiere in Mönchengladbach. Das spült auch mehr Geld in die städtische Kasse. Welche Hunderassen in der Stadt am häufigsten vertreten sind.

07.01.2023, 13:33 Uhr

Schäferhunde waren mal in Mode, denkt man. In Mönchengladbach leben aber viele Schäferhund-Mix-Tiere. Foto: Dirk Sieben

Von Gabi Peters