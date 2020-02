Kein Polizeieinsatz : Schnüffeltraining an alter Schule

Polizeihunde werden regelmäßig trainiert. Foto: polizei/Polizei

Mönchengladbach Die Polizei übte am Dienstag mit jungen Spürhunden an der alten, leerstehenden katholischen Hauptschule Stadtmitte. Die vierbeinigen Schnüffler befinden sich noch in der Ausbildung.

Wer wegen des Polizeiaufgebots an der alten katholischen Hauptschule Stadtmitte am Dienstag, an ein Verbrechen dachte, lag falsch. Wie die Polizei aufklärte, übte dort die Hundestaffel.

„Das Gelände wird in unregelmäßigen Abständen in Absprache mit der Stadt für dieses Hundetraining genutzt“, so eine Polizeisprecherin. Geübt worden sei dort mit Hunden, die sich in der Ausbildung befinden. Sie werden für ihren täglichen Einsatz im Polizeibetrieb trainiert.

Bei der Mönchengladbacher Polizei gibt es Schutz-, Rauschgift-, Sprengstoff- und Personenspürhunde. Sie gehen mit auf Streife in der Altstadt, sind bei Fußballspielen und Durchsuchungen dabei. Doch bevor sie in Ernstfällen zum Einsatz kommen, heißt es: üben, üben, üben. Und dann gibt es auch noch Prüfungen.

(gap)