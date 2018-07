Mönchengladbach: Hunderte rutschen Hindenburgstraße bergab

In der Gladbacher City : Freier Fall beim City Slide

City Slide auf der Hindenburgstrasse: Zum vierten Mal war Europas größte aufblasbare Wasserrutsche in der Gladbacher Innenstadt aufgebaut. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das erhebliche Gefälle der Hindenburgstraße lässt die City-Slider jubilieren: Sie erreichten beim Wasserrutschen Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Anfänger und Kinder wagten sich auf eine kleine Rampe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Lauter

65 Stufen geht es die große „Berta“ hinauf: Die Riesen-Rampe des Wasserrutsch-Events „City Slide“, die unmittelbar vor dem Eingang der Postbank auf der Hindenburgstraße steht, wackelt bei jeder genommenen Stufe ein wenig. Hat man auch die letzte bezwungen, eröffnet sich einem ein wunderschöner Ausblick über die Gladbacher Innenstadt. Der Blick der meisten Rutschenden geht aber eher 15 Meter nach unten. Für die vielen zumeist jungen Adrenalinjunkies ist das alles andere als ein Problem. Noch kurz den großen, neongrünen Rutsch-Reifen angefeuchtet, und das lange Warten auf den freien Fall hat ein Ende. Die Schlange ist lang. Alle wollen den freien Fall mit bis zu 60 km/h erleben. Zum vierten Mal gastiert Europas größte aufblasbare Wasserrutsche in Mönchengladbach und lockt wieder hunderte Rutschfreudige in die Innenstadt.

„Schnell noch eine Runde“, ruft ein Junge seinen Freunden zu, als der Reifen schon nach rund 100 der insgesamt 400 Meter langen Rutschbahn zum Stillstand kommt. Als die Jungs den Weg zurück zur Schlange laufen, kommt schon der nächste Rutschreifen samt Passagier die Rampe runtergeschossen, begleitet von freudigen Zurufen der vielen Zuschauer am Rande der Bahnen. Meist stehen Eltern und Großeltern an der Seite und machen Fotos und Videos von der Rutschpartie. Die Mutter am Rande gelassen haben auch die Geschwister Kim, Pia und Nico Küsters. „Wir fahren von der kleineren Rampe runter“, sagt der 13-jährige Kim. „Da müssen wir nicht so lange anstehen“, ergänzt Nico. Mit ordentlich Schwung schmeißen sich die drei dann gemeinsam die zweite Bahn mit der wesentlich flacheren Rampe hinunter. Mit der richtigen Technik kommen sie bis vor das Minto, wo beide Bahnen in einem kleinen Auslaufbecken enden. Vor allem Nico scheint den Dreh raus zu haben. „Er kommt am weitesten“, sagt Kim.

Der Blick auf die Hindenburgstraße von der „Berta“ aus: Es ging 15 Meter in die Tiefe. Das sorgte für tolle Rutschgeschwindigkeiten. Foto: Dominik Lauter

Auch Thomas Sieluzycki ist schnell ein City-Slide-Fan. „Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dabei“, erzählt der 28-jährige. Der Spaß-Faktor sei auch auf der kleinen Rampe groß. „Es müsste ein wenig rutschiger sein“, sagt Pascal Scheer. Er ist mit seinen Freunden schon zum zweiten Mal dabei. Seine Technik ist schnell zu erlernen: „Einfach mit Schwung auf den Reifen drauf, und ab geht’s!“ Insgesamt ist der Enthusiasmus aber auch bei denen groß, die nicht ganz bis zum Ende der Rutschbahn kommen.

„Die Innenstadt in Gladbach eignet sich mit ihrem Gefälle einfach wunderbar für den City Slide“, weiß Geschäftsführer und Mitbegründer Bruno Riedel. Die große Rampe haben die Organisatoren in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei, und sie entpuppt sich auch dieses Mal als absolutes Ereignis. „Oft trauen sich die Jüngeren die Rampe runter zu rutschen, ihre älteren Begleiter aber überhaupt nicht“, erzählt Riedel. Die insgesamt 750 Meter langen Rutschbahnen wurden in drei großen Lkw angeliefert und von 40 Fachkräften in der Nacht vorher in der Innenstadt aufgebaut.

Das Ziel ist erreicht: Vor allem Kinder nutzten die kleine Rampe. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Das Besondere beim diesjährigen Stadt-Rutschen ist der Wettkampf im „Speed-Sliden“. Zehn Sport-Rutscher aus NRW duellieren sich am Nachmittag um den Titel des schnellsten Sliders der Stadt. Gemessen wurde mit einer professionellen Zeitmessanlage auf 100 Metern. Der Sieger bekommt neben einem Reisegutschein vom Hauptsponsor Schauinsland-Reisen ein Ticket zu den deutschen Meisterschaften in Duisburg Ende August. Dort soll dann nicht nur der schnellste Rutscher Deutschlands ermittelt werden: Ziel ist, die Weltrekord-Zeit von 9:33 Sekunden im 100-Meter-Rutschen zu knacken. „Vielleicht kommt der nächste Weltrekord-Halter ja aus Mönchengladbach“, so Riedel.

(dola)