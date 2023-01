Gefahr für Tiere in Mönchengladbach Hundeköder voller Nägel ausgelegt

Nicole Amanatidis geht regelmäßig mit ihrem Hund an der Engelblecker Straße in Neuwerk-Engelbleck spazieren. Am Samstagabend, 7. Januar, jedoch verhält sich der Welpe plötzlich merkwürdig. „Er war total unruhig, schnappte an jeder Ecke etwas auf und versuchte es zu fressen“, sagt Amanatidis. „Ich habe jedes Mal versucht, es wieder aus seinem Maul zu holen, aber konnte in der Dunkelheit nicht erkennen, worauf der da kaut.“ Kurz vor der Haustür schnappt der Welpe erneut nach etwas, aber spukt es sofort wieder aus. Amanatidis nimmt den Gegenstand mit ins Haus und stellt mit Schrecken fest, dass es sich um ein Hunde-Leckerchen handelt, in dem zentimeterlange Nägel stecken.