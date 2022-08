Steuern in Mönchengladbach : Hunde online auf dem Service-Portal der Stadt anmelden

Steuern in Mönchengladbach

Noch nie gab es so viele Hunde in Mönchengladbach. Foto: dpa/Oliver Dietze

Mönchengladbach Die Zahl der Haustiere ist in Mönchengladbach erneut gestiegen. Und die Anmeldung für die Hundesteuer soll jetzt einfacher werden.

Im Serviceportal der Stadt Mönchengladbach (https://service.moenchengladbach.de) können Bürger jetzt auch Hunde für die Hundesteuer registrieren lassen. Das teilte die städtische Pressestelle am Donnerstag mit. Dort werden bereits eine ganze Reihe von Dienstleistungen teilweise oder vollständig online angeboten. Dazu gehören zum Beispiel Bewohnerparkausweise, Mönchengladbach-Ausweise, Meldebescheinigungen, Urkunden des Standesamtes – und seit Kurzem auch die Anmeldung zur Hundesteuer.

Immerhin sind allein im laufenden Jahr bereits 1350 Anmeldungen und 1150 Abmeldungen für Hunde beim Fachbereich Steuern und Grundbesitzabgaben eingegangen. Aktuell sind in Mönchengladbach rund 16.300 Hunde in 14.750 Haushalten gemeldet. Das sind mehr als je zuvor. 2021 waren noch circa 15.800 und vor zehn Jahren noch 11.900 Hunde gemeldet.

Wie die Pressestelle versichert, können Hundehalter ab sofort die Anmeldung zur Hundesteuer über das Service-Portal in „wenigen Schritten und komplett sicher“ online erledigen. Dabei werde der Nutzer von einem Formularassistenten geleitet, der die notwendigen Angaben abfragt. Statt einer Unterschrift müssen Vorder- und Rückseite des Personalausweises als Bilddatei oder pdf-Dokument der Anmeldung beigefügt werden.

Die Möglichkeit, das Formular am Computer auszufüllen, auszudrucken, zu unterschreiben und per Post an den Fachbereich Steuern und Grundbesitzabgaben zu senden, bestehe aber weiterhin, heißt es aus dem Rathaus.