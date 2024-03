Unfall in Mönchengladbach Hund von Lkw erfasst - Polizei sucht Tierhalter

Die Polizei bittet um Mithilfe nach einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 1. März, um 18.55 Uhr an der Kaldenkirchener Straße in Höhe einer der Autobahnauffahrten ereignet hat. Bei dem Unfall war ein Hund vor einen fahrenden Lkw gelaufen. Das Tier überlebte den Aufprall und lief danach in Richtung Autobahnauffahrt. Zur Schadensabwicklung wird nun nach den Besitzern des Hundes gesucht.