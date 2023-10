Frühgeborene in Mönchengladbach Elisabeth-Kliniken haben jetzt eine Humanmilchbank

Die Städtischen Kliniken haben in der Weltstillwoche am Donnerstag, 5. Oktober, die erste Humanmilchbank am Niederrhein eröffnet. Das „Eli“ ist damit die fünfte Klinik in NRW, die die Kriterien für den Betrieb einer Frauenmilchbank erfüllt. Die Bank ist ein wissenschaftliches Projekt mit Namen „Neo-Milk“ und wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gefördert. Der G-BA hat den gesetzlichen Auftrag, Projekte zu neuen Versorgungsformen und zur Versorgungsforschung zu fördern.