Kreisstelle der Ärztekammer : Hüren erneut Ärzte-Vorsitzender

Mönchengladbach Der Allgemeinmediziner leitet weiter die Kreisstelle der Ärztekammer Nordrhein. Sie kümmert sich unter anderem um die Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten.

Kreisstelle der Ärztekammer Nordrhein – das klingt irgendwie amtlich und nicht gerade nach einer Adresse, die ein Patienten bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit aufsucht. Dafür ist sie auch nicht da. Bei Beschwerden über Ärzte hingegen können Patienten sich durchaus an die Kreisstelle wenden. Sich um solche Beschwerden zu kümmern, gehört zu den Aufgaben von Heribert Hüren. Denn er ist Vorsitzender der Kreisstelle – wieder einmal: Nach mehr als zehn Jahren in diesem Amt ist der Allgemeinmediziner vom neu gewählten Vorstand der Kreisstelle in dieser Funktion bestätigt worden. Wiedergewählt als zweiter Vorsitzender wurde der Leiter es Mönchengladbacher Gesundheitsamtes, Klaus F. Laumen, Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen.