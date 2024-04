Breitenbachstraße gesperrt Hubschraubereinsatz in Mönchengladbach nach schwerem Unfall

Mönchengladbach · Auf der Breitenbachstraße in Mönchengladbach ist am Freitag ein Fußgänger angefahren worden. Die Straße ist aktuell gesperrt und das wird in den kommenden Stunden auch so bleiben.

19.04.2024 , 14:46 Uhr

Die Polizei sichert Unfallspuren an der Breitenbachstraße. Foto: Sascha Rixkens

Bei einer Kollision mit einem Auto am frühen Freitagnachmittag, 19. April, auf der Breitenbachstraße ist ein Fußgänger so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, um den Mann in eine Klinik zu fliegen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Unfallursache noch nicht geklärt. Für die Rettungsmaßnahmen und Spurenaufnahme zur Klärung des Hergangs ist die Straße aktuell gesperrt. „Das wird auch einige Zeit noch so bleiben“, wie ein Sprecher sagte.

(gap)