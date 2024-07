Hubschraubereinsatz in Mönchengladbach Polizei sucht Zeugen zu mehreren Pkw-Aufbrüchen

In der Nacht von Freitag, 19. Juli, auf Samstag, 20. Juli, wurden nach Angaben der Polizei in der Mönchengladbacher Innenstadt im Ortsteil Waldhausen mehrere Pkw aufgebrochen. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und den Hinweis auf einen möglichen Täter gegeben, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Da der Unbekannte auf einem Gartengrundstück verschwunden war, so die Polizei, wurde zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen ein Polizeihubschrauber eingesetzt. „Der Hubschraubereinsatz erfolgte gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Samstag“, erklärte der Polizeisprecher.