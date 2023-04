Zusammenstoß an Gartenstraße in Mönchengladbach 83-Jährige nach Unfall in Krankenhaus geflogen

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren zwei Autofahrer (66 und 59 Jahre) am Dienstag, 11. April, gegen 11.30 Uhr die Straße in Richtung Rheydt. Der 59-Jährige befand sich in einem Kia auf dem linken und der 66-Jährige mit einem Dacia auf dem rechten Fahrstreifen. Bei einem Fahrstreifenwechsel des 59-Jährigen kam es zu einer Kollision mit dem leicht versetzt vorausfahrenden 66-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte anschließend gegen drei am Seitenstreifen geparkte Fahrzeuge. Der 59-Jährige kollidierte ebenfalls mit den geparkten Fahrzeugen.